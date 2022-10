Zeeuwse milieustraten kom je alleen nog maar op met een pas of QR-code

Voor Zeeuwen blijft de toegang tot alle milieustraten gratis. Toch heeft het bestuur van samenwerkingsverband OLAZ dit besluit genomen, omdat vrije toegang het lastig maakt om bedrijven en niet-inwoners te weren. Dat is een probleem, blijkt uit onderzoek van de Zeeuwse Reinigingsdienst, want op de Zeeuwse milieustraten wordt twee keer zoveel afval per inwoner gebracht als elders in het land.

Mede daardoor wordt de landelijke doelstelling om jaarlijks per inwoner maximaal 100 kilo restafval in te zamelen niet gehaald in Zeeland. Een deel van het totaal aantal kilo’s restafval wordt namelijk bepaald door het afval dat naar de milieustraten wordt gebracht. Naar verwachting zal dit na de invoering van de toegangscontrole 13 kilo lager uitvallen per inwoner per jaar

Zo gaat het werken

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2023 worden alle Zeeuwse milieustraten voorzien van een toegangscontrole- en registratiesysteem. Behalve met slagbomen en paslezers zal zo veel mogelijk worden gewerkt met een digitaal toegangssysteem. Via een QR-code of NFC-chip in de mobiele telefoon krijgt de bezoeker toegang. Voor huishoudens die niet digitaal kunnen werken, bestaat de mogelijkheid een fysieke pas aan te vragen, die eenmalig per huishouden gratis wordt verstrekt. De investeringen die in de systemen moeten worden gedaan, worden betaald uit de exploitatie van de milieustraten.

Overigens blijven de huidige regels gelden voor de hoeveelheid grof huishoudelijk afval die per keer mag worden aangeboden en welke voertuigen en middelen geweigerd worden.