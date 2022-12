Zeeuwse Marokkanen gespannen voor WK-kraker tegen Frankrijk: ‘Kansen zijn fiftyfifty’

Ahmed El Kharbouchi bekijkt Frankrijk-Marokko waarschijnlijk met een select groepje in de moskee in Vlissingen. ,,Afgelopen zaterdag keken we de wedstrijd tegen Portugal daar ook. Nou ja, keken we de wedstrijd… Ons doelpunt viel al in de 42e minuut, daarna was ik vooral bezig met naar de klok kijken wanneer het afgelopen was. Pas de volgende dag heb ik de wedstrijd teruggezien.’’