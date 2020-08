Zeeuwse lifeguards oefenen hoe ze zwemmers kunnen redden uit muien en zopers

ZOUTELANDE - Met de verdrinkingen van de afgelopen week in de gedachten zal een enkele strandganger in Zoutelande donderdagochtend misschien even bezorgd naar de branding hebben gekeken. Daar oefende hoofdstrandwacht Gerdien Robbertsen van strandpost Noordduine in Domburg met vier lifeguards het zoeken naar afgedreven zwemmers.