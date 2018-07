Zeeuwse leverancier waarschuwt voor oververhitte AED's

Hoewel de meeste AED's (Automatische Externe Defibrillator) in speciale buitenkasten hangen die zijn voorzien van klimaatbeheersing, zijn die volgens het bedrijf niet berekend op de huidige tropische temperaturen. Waar de meeste fabrikanten verklaren dat AED’s functioneel blijven tot 50 graden Celsius, adviseert Medisol anders. ,,Veel elektroden kunnen slechts temperaturen van maximaal 45 graden verdragen. Zonder deze elektroden kan de AED niet ingezet worden. Ons advies is om de temperatuur tot maximaal 40 graden te laten oplopen", zegt directeur Pieter Joziasse.

De oplossing lijkt simpel: monteer de buitenkast niet aan een gevel in de volle zon. In de praktijk blijkt dat hier niet altijd rekening mee wordt gehouden. Praktische overwegingen, zoals stroomtoevoer en de toegankelijkheid van het apparaat, krijgen vaak voorrang. Zeker wanneer de buitenkast niet in de zomer gemonteerd wordt. Joziasse: ,,Mocht de temperatuur in een buitenkast te hoog oplopen, dan raden we klanten aan de AED uit de kast te halen en op een koelere plek te zetten. Wanneer de temperatuur ’s avonds afneemt, kan het toestel terug in de kast geplaatst worden.”