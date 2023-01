Zeeuwse KNRM-stations afgelopen jaar bijna 300 keer gealarmeerd

Volgens de KNRM was het vorig jaar wat drukker dan in 2021. Landelijk was er sprake van een stijging van 12 procent. Vooral langs de Noordzeekust werd de KNRM meer gealarmeerd. Wat opviel is dat op de Nederlandse wateren minder surfers in de problemen kwamen en meer opvarenden van kajuitzeiljachten.

De KNRM spreekt verder van een opmerkelijke stijging van het aantal zoekacties. In totaal werd de KNRM in heel Nederland 240 keer verzocht te zoeken naar vermiste personen of kregen de redders onduidelijke noodoproepen. Dat is 37 procent meer dan in 2021. In 220 gevallen bleek de vermiste uiteindelijk al terecht te zijn of was sprake van loos alarm.