Zeeuwse kinderen helpen boswachter en ruimtevaarder met terugvinden kennis tijdens Expeditie NEXT

Het Nationale Wetenschapsfestival is opgericht om kinderen zo jong mogelijk te interesseren voor wetenschap. Om ze te laten weten dat niet iedereen aan de universiteit hoeft te studeren om wetenschapper te worden. En kinderen moeten zien en vooral ervaren dat wetenschap letterlijk op straat is te vinden. Dus kunnen ze ‘de ruimte in’ met André Kuipers, meedoen aan de reptielenquiz van Sterrin Smalbrugge of met boswachter Tim door Middelburg lopen om te ervaren dat je voor natuurbeleving niet het bos in hoeft, maar ook in de binnenstad kunt blijven. Ruim vierduizend deelnemers (onder wie ouders) hebben zich al aangemeld.