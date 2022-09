Zeeuwse kerstbomen halen de kerst niet: ‘Je ziet je kindjes niet groeien’

In Zuiddorpe kijkt Ingrid Kools enigszins beteuterd naar haar kerstbomenveld. Of ze zijn bruin, of ze zijn kaal of ze zijn uitgedroogd. Haar kerstbomen hebben het moeilijk door de aanhoudende droogte. De hoosbuien van afgelopen weekend hebben weliswaar voor wat nattigheid gezorgd op haar land, toch blijft het een groot vraagteken of haar bomen in december verkoopbaar zijn. ,,Het is triest, je ziet je kindjes niet groeien", vertelt Kools van de gelijknamige kwekerij. Ze trekt de ene na de andere dooie boom uit de grond. ,,Kijk, vooral de jonge aanplant is dood. Er zijn nog wel bomen die verkoopbaar zijn, maar die jonge bomen is onze toekomst. Mensen zullen minder kieskeurig moeten zijn en de prijs zal omhoog gaan", verwacht Kools.