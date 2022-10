Zeeuwse jongeren bezorgd over klimaat: ‘We willen de mensen aan de knoppen aanspreken’

Op jonge leeftijd vloog hij met zijn vader en moeder de wereld over. ,,Mijn ouders waren ondernemende mensen. Zij wilden andere culturen verkennen. Tot mijn twaalfde heb ik heel wat CO2 de lucht in gejast. We zijn zeven keer in Chili geweest, en vlogen naar Zuid-Afrika en Thailand. Tijdens die reizen is de kiem gelegd voor mijn denken over de omgeving. Ik herinner me dat we met vrienden van mijn ouders door Patagonië reden, heel stoer, over wegen van kiezelstenen. Dat was authentieke natuur zoals ik die in Nederland niet kende. 'God schiep de aarde, met uitzondering van Nederland', zeggen ze weleens. Later ben ik bij de Strandwacht gaan werken. Daar zag ik dat een beetje terug. Hoe wind en water een landschap kunnen vormgeven. Maar ik werd er ook geconfronteerd met plasticvervuiling. Ik kreeg er buikpijn van. Of eigenlijk is buikpijn nog te mild uitgedrukt."