Zeeuwse gezinnen leden onder faillissement van jeugdzorgorganisatie Briedis

Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die maandenlang de afbouw van de organisatie volgde, nadat deze in juni 2021 failliet was verklaard. Briedis had vooral cliënten in Zeeland. Zij belandden bij andere organisaties, met name Jeugdbescherming west en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering.