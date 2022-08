Zeeuwse gemeenten worstelen met opvang vluchtelingen

Update Gewonde en verkeers­hin­der bij Zeeland­brug na kop-staartbot­sing met vier auto’s

COLIJNSPLAAT - Op de N256 bij Colijnsplaat is woensdagmiddag even voor 14.00 uur een ongeval gebeurd. Verschillende auto's die vanaf de Zeelandbrug in de richting van Goes reden botsten bij de verkeerslichten bij Colijnsplaat op elkaar.

