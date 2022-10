Zeeuwse gabbers Ariën en Daan over 30 jaar Thunderdome: ‘Het is de diamant van het festivalwereldje’

Het is 1992, de tijd van illegale feestjes, vinyl platen en zweten op house muziek. Ariën is 16 dan jaar oud. ,,Hardcore werd in die tijd simpelweg ‘harde house’ genoemd. Een soort underground sound, een scene die ongelooflijk hard groeide. Losgaan deden we op de illegale feesten van Multigroove. Tweeduizend man, hakkend in een loods waar het zweet van de muren drupt, heerlijk. We raakten ‘verslaafd’ en gingen naar feesten in België en Duitsland. Overal waar house was, waren mijn vrienden en ik te vinden. Van 1991 tot 1998 gingen we wekelijks drie à vier keer per week naar feesten, maar zoiets als Thunderdome hadden we nog nooit meegemaakt.”