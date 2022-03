Zeeuwse frietbakkers dubben over receptuur van vooroorlogs frietje. ‘De olie is op de bon’

,,Ik kan nog twee weken vooruit”, heeft Michael Ots van cafetaria en eetcafé De Krab in Krabbendijke berekend. ,,Wat er is, wordt verdeeld, zeggen de leveranciers. Ik kon vijf doosjes krijgen. In één doos zit tien liter. Dat is de helft van wat we per week verbruiken.” Bij alle horecagroothandels en olie- en vetleveranciers hetzelfde verhaal, zegt Ots. ,,Het is er niet, dus moeten we naar alternatieven gaan zoeken. Die zijn er gelukkig wel, maar je moet nu eerst kijken wat een andere receptuur met je kwaliteit doet. Ik heb heel bewust voor zonnebloemolie gekozen.”