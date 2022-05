Zeeuwse filmmakers opgelet: jouw film kan schitteren op het witte doek

,,Iedereen die interesse heeft in film maken én enthousiast is over het thema, kan meedoen aan de opdracht”, vertelt Simon Blaas van Cinema Middelburg. De opdracht is onderdeel van het filmproject ‘Make a Fake’, waar zo’n honderd Zeeuwse middelbare school leerlingen aan deelnemen.

,,Er is fake-news in omloop en daar willen we graag op inspelen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ons overtuigen, met een fake-video. Het moet dus heel overtuigend zijn, terwijl de jury weet dat het nep is. In de onderwerpkeuze ben je vrij. Je mag iets uit een bepaalde hoek filmen of het zo monteren dat de kijker erin trapt”, zegt Blaas.