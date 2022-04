Zeeuwse dorpshuizen dreigen te bezwijken onder hoge gasprijs: ‘800 euro per maand erbij is niet te doen’

Een dorpshuis vreet energie, zeker nu de corona-maatregelen niet meer gelden en alle activiteiten weer op gang komen. Het echtpaar De Witte is nu per maand 1.600 euro kwijt aan stookkosten en elektriciteit. Cor de Witte: ,,We houden ons hart vast. Naar schatting zijn we met een nieuw contract 800 euro per maand meer kwijt aan energie. Als dat waarheid wordt, is dit dorpshuis niet meer rendabel te exploiteren.”