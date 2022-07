Zeeuwse documentairemaakster Marjolein Koster maakte een podcast over refofeminisme

KRABBENDIJKE - Documentairemaakster Marjolein Koster (Krabbendijke, 1990) maakte voor NPO1 Docs de podcast Refofeminisme . Over een beweging die zo nieuw is, dat er zelfs nog geen woord voor was.

Koster was een klassiek refomeisje, zegt ze zelf, met een klassieke refo-opvoeding. In haar geboorteplaats Krabbendijke is bijna de helft van de inwoners lid van de GerGem, zoals de Gereformeerde Gemeente door de insiders wordt aangeduid. Koster groeide er op in een ‘refobubbel’. Het dorp, de kerk, de basisschool, de middelbare school: alles had dat GerGem stempel. ,,Mijn jeugd is heel vormend geweest omdat dat héle pakket er was”, zegt de documentairemaakster.

Ze heeft veel goeds te vertellen over haar oude school, het Calvijn College in Goes. Dat het onderwijs er uitstekend is. Dat ze er trots op was op zo’n goede school te zitten. Dat ze er een heel fijne, gezellige schooltijd had. Dat er zulke bijzondere, fijne leraren waren.

Quote Vrouwen die zich willen ontwikke­len, dat vinden sommige refo’s niet per se goed Marjolein Koster, Documentairemaakster

Koster had voor haar podcast graag opnamen gemaakt op haar oude school. Een verzoek daartoe werd vriendelijk doch beslist afgewezen. De ophaalbrug ging omhoog: zelfs oud-leerlinge Koster kwam het bolwerk niet meer in. Jammer, vindt Koster. ,,Die reactie duidt op angst. Ze schoten direct in de verdediging, terwijl ik een positief verhaal had: de refocultuur is helemaal niet zo ouderwets meer. Later realiseerde ik me: vrouwen die zich willen ontwikkelen, dat vinden sommige refo’s niet per se goed. Ze zijn ván de wereld, maar staan niet ín de wereld, zeggen ze zelf. Ze willen juist níet veranderen, níet meedoen met de rest van de wereld.”