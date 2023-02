Zeeuwse buurtsupers verdwijnen bij bosjes: ‘Een winkel kan niet leven van alleen vergeten pakken suiker’

Voetje voor voetje schuifelt een oudere dame haar rollator de straat over. Ze kijkt niet naar links en ze kijkt niet naar rechts, maar dat hoeft ook niet want ’s-Heerenhoek is uitgestorven. Auto’s rijden er ’s ochtends en ’s avonds - naar het werk, naar school en weer naar huis - en ook de levendigheid in het centrum is weg. De cafés zijn dicht, de kerk gaat dicht en de supermarkt, die is al lang verdwenen.