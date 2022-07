‘Zeeuwse’ bultrug dood aangetroffen bij Vlieland

‘Zeeuwse’ walvis laat zich vermoede­lijk opnieuw zien, niet ver van Cadzand

De kans is groot dat de bultrug walvis die vorige week werd gesignaleerd voor de kust van Westkapelle inmiddels is aangekomen in België. Voor de kust van Knokke-Heist werd gisteren een zelfde individu gespot. Of het om exact dezelfde bultrugwalvis gaat als die Lourens Janisse tegenkwam tijdens een vistochtje kan Stichting SOS Dolfijn nog niet zeggen.

1 juni