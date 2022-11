Zeeuwse boeren meten zelf of het water in de sloot zoet genoeg is

Vier vragen aan Johny de Witte, medebeden­ker van het nieuwe Lodewijk College op sportpark Oude Vaart

Het heeft er alle schijn van dat het nieuwe Lodewijk College op sportpark Oude Vaart in Terneuzen komt. De gemeenteraad besluit er in december over. Vier vragen aan VVD-raadslid Johny de Witte, die het plan voor een onderwijs-sportcampus opdeed tijdens een vakantie in Miami.

12 november