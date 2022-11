Zeeuwse Boekenprijs voor biografie Naerebout, Petra d'Huy wint PZC Publieksprijs

Persoon komt om het leven bij bedrijfson­ge­val in Nieuwdorp

Bij een bedrijf in Nieuwdorp is vanmiddag iemand om het leven gekomen tijdens werkzaamheden aldaar. Het slachtoffer zou rond 13.45 uur bekneld zijn komen te zitten toen hij aan het werk was op een bedrijfsterrein aan de Spanjeweg in havengebied Vlissingen-Oost.

