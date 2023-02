Zeeuwse biljartster in Turkije; ‘Ik heb wel wat schokken gevoeld’

Het was voor Sylvia Eckel heel vreemd. Hoewel Turkije ontdaan was vanwege de aardbevingen, begon de biljartster uit Hansweert maandag ‘gewoon’ aan het wereldtoernooi driebanden in Ankara. ,,Ik kon m’n hoofd er wel bij houden, maar de sfeer was anders dan anders.” Inmiddels is alles er afgelast.

Eckel reisde zaterdag met haar partner Ronald van Geyt af naar Turkije. Van de eerste aardbeving - midden in de nacht van zondag op maandag - merkten ze niets. De tweede - in de ochtenduren - voelden ze wel. ,,Dan denk je: oké, wat gebeurt hier? Maar Ankara is wel ver weg van dat gebied hoor, er is hier geen schade. Het leven in de stad gaat ook gewoon door.”

Quote Het schijnt dat de president van de biljartfe­de­ra­tie als Brugman heeft moeten praten om het toernooi hier toch te laten beginnen Sylvia Eckel

De Zeeuwse had wel meegekregen dat president Erdogan had gezegd dat alle sportevenementen afgelast moesten worden. Door de Ronde van Antalya, een vierdaagse wielerkoers, ging al meteen een streep. ,,Maar het schijnt dat de president van de biljartfederatie, die er ook is, als Brugman heeft moeten praten om het toernooi hier toch te laten beginnen. Er waren immers al spelers uit de hele wereld aanwezig, van Azië tot Zuid-Amerika.”

Eckel speelde twee partijen maandag en werd uitgeschakeld, net als Van Geyt. ,,Niemand stond te juichen aan de tafel. Er zaten ook bijna geen mensen op de tribunes, wat normaal wel zo is.” Pas toen ze terug was in het spelershotel, zag ze op tv de volle omvang van de ramp. ,,Het dodental bleef maar oplopen. Heel logisch dat ze nu alles wel hebben afgelast.”

In de lucht tijdens aardbevingen

Dat hoorde Joey de Kok uit Lewedorp ook. Hij zou dinsdag twee partijen spelen in Ankara, maar dat hoeft niet meer. ,,Van de aardbevingen zelf heb ik helemaal niets gemerkt. Ik vloog maandagochtend hierheen en toen ik landde, was het al gebeurd”, vertelt hij vanuit z’n hotel. ,,Ik vind het wel gek dat ze maandag gewoon met het toernooi zijn begonnen. Het is heel logisch dat het nu is stopgezet.”

Als De Kok de tv aanzet, krijgt hij iets van de ramp mee. In Ankara zelf is het rustig. ,,Er is geen paniek.” Van een Turks-Nederlandse biljarter die familie in het getroffen gebied heeft, hoorde hij al wel dat het heel heftig is daar.

,,Het is heel apart”, vervolgt Sylvia Eckel. ,,Vorig jaar speelde ik hier ook voor de wereldbeker in Ankara. Toen brak net op het moment dat wij hier waren de oorlog in Oekraïne uit. Dat was toen de hele tijd in het nieuws. Nu die aardbevingen. Het is hartstikke erg wat er in dat stuk van het land gebeurt.”

Beide Zeeuwen hopen hun vluchten te kunnen omboeken en zo snel mogelijk weer naar Nederland te komen. De Kok: ,,Het heeft geen zin om hier nog tot het weekend te blijven.”

