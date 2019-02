Zeeuwse basisscholen scoren het beste op de eindtoets

Dat blijkt uit het jaarlijkse scholenonderzoek van RTL Nieuws. Voor het vijfde jaar op rij vergeleek de onderzoeksredactie van RTL Nieuws de resultaten van de eindtoetsen van scholen op een zo eerlijk mogelijke manier. Daarbij is – volgens een nieuwe methode – rekening gehouden met de samenstelling van scholen. Op de ene school zitten nou eenmaal meer leerlingen met een achterstand dan op de andere. Zo is op basis van de afgelopen drie jaar voor ruim 6.100 basisscholen in het land een eindcijfer berekend om aan te geven hoe goed of slecht de schoolresultaten op de eindtoets zijn. Het gemiddelde cijfer is een 7.

79 scholen scoren een onvoldoende, 90 scholen scoren hoger dan een 8,5.