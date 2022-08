Zeeuwse ballonvaarders maken overuren: ‘Het lijkt wel of iedereen zijn bucketlist wil afvinken’

,,Daer ejje die van Riemens. Hé Tom! Kiek ‘es nae bov’n!” Tom kijkt naar boven, ziet Roy zwaaien en zwaait terug. Dat de een bijna duizend meter hoger zit dan de ander, zit een Zeeuws-Vlaams onderonsje niet in de weg. De akoestiek trouwens ook niet. Zelfs een kuchje op de grond is in de wolken nog te horen.

Ballonvaren is magisch. Zweven over het landschap, hoog genoeg om de Oosterschelde in de verte te ontwaren en net laag genoeg om beneden een hond te zien rennen. Of paarden. Of reeën. Vanaf een afstandje zie je pas écht hoe ontzettend mooi Zeeland wel niet is.