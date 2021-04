Zeeuwse automobilisten, pas op voor parende eenden

video Bij Meliefste knalt de champagne­kurk: de felbegeer­de Michelin­ster is binnen

29 maart WOLPHAARTSDIJK - Een feestje in een gesloten restaurant. Het mag maandag in Wolphaartsdijk waar Thijs en Anuschka Meliefste van restaurant Meliefste de champagnekurk laten knallen nu de langverwachte eerste Michelinster binnen is. ,,Dit is echt een kroon op ons werk. Nu op naar de volgende ster.”