Zeeuwse Architectuurprijs: ‘De duurzame boerenschuur past overal’

Voor architect Karen Nije van WTS architecten kwam in 2020 een hele mooie puzzel binnen. Woningcorporatie Zeeuwland had in diverse dorpen op Walcheren verouderde appartementenblokjes staan. Zou je op die plekken geen duurzame, levensloopbestendige huurwoningen kunnen bouwen? Als de huizen ook nog eens op de bestaande fundering gebouwd konden worden, zou dat enorm schelen. De bouw zou sneller kunnen gaan en nieuw beton storten was niet nodig. Als extra randvoorwaarden waren er de wensen dat de huizen in diverse dorpskernen zouden moeten passen en het aanzicht van straten moest dorps en mooi blijven. Door onderdelen van de woningen vooraf te fabriceren, zou er razendsnel gebouwd kunnen worden. Werken met prefab elementen kan snel gaan, dus dat was een extra wens.