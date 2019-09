Zeeuwse akkerbouwer Bastiaan doet gooi naar de liefde in Boer zoekt Vrouw

Herdenking Slag om de Schelde indrukwek­ken­de ceremonie

10:11 TERNEUZEN - Koning Willem-Alexander heeft zaterdag in Terneuzen het jubileumjaar 75 Jaar Vrijheid officieel geopend. Hij deed dat door op het Vrijheidsplein - de Scheldeboulevard - een belboei te luiden. Daarmee werd in 1944 gemarkeerd dat de vaarweg naar Antwerpen mijnenvrij was. Tegelijk werd de ‘vergeten’, maar militair belangrijke Slag om de Schelde in 1944 herdacht.