Zeeuwse aflevering met André van Duin en Janny van der Heijden binnenkort te zien op NPO 1

In Denkend aan Holland verkennen André van Duin en Janny van der Heijden Nederland vanaf het water. De ontdekkingstocht door Zeeland begint in Middelburg. Vervolgens verdiept het duo zich in Arnemuiden om vanaf daar hun route over het Veerse Meer te vervolgen. Ze eindigen hun Zeeuwse avontuur in Yerseke waar ze oesters proeven.