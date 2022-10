Zeeuwsche Zoute is streekproducent van 2022. ‘Een mooie waardering voor mezelf en mijn team’

Eigenlijk vindt Clerx dat de prijs afstraalt op alle streekproducenten van Zeeland die in Zeker Zeeuws zijn verenigd. ,,Met een aantal werken we nauw samen. Daarmee verbreedt en verbetert de provincie haar culinaire aanbod. Of je nu oesters kweekt, kippen houdt of zout maakt, het is op zich aardig, maar het belangrijkste is dat ondernemers met iets beginnen.”

Clerx begon in 2019 met de winning van zout uit Oosterscheldewater. Het bracht een oud Zeeuws ambacht tot leven, want in de middeleeuwen werd al zout gewonnen door met zeewater doordrenkt in brand te steken. ,,Het is toch fantastisch dat er nu weer en zoutziederij bestaat. We begonnen met 25 kilo per maand. Nu zitten we op 800 kilo zout per maand. Dat doen we nu met acht mensen.”

400 verkooppunten

De zaken gaan goed. Zeeuwsche Zoute is verkrijgbaar bij 400 verkooppunten in Nederland. Inmiddels is Clerx ook binnen bij een horecagroothandel. Clerx: ,,Ik verwacht dit jaar een omzet van 300.000 euro aan te tikken.”"

Als nummer twee bij de verkiezing eindigde melkveehouderij De Heerenhoeve in Oostburg, die van een deel van de melk zuivel en ijs maakt. De twee streekproducten kregen donderdag bij de uitreiking in Middelburg hun Zeker Zeeuws-certificaat. Het brons was voor Hierbas de las Dunas, een kruidenlikeur die is ontwikkeld door Charlotte Pillen en haar partner Syrco Bakker, chef van tweesterrenrestaurant Pure C in Cadzand-Bad.