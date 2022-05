Zeeuws-Vlaming Wallie gaat helemaal los op televisie met ballonnen in nieuwe programma Blow Up

Op de website van Wallie (Walantien) de Groote zijn de meest waanzinnige creaties te zien: Van stripfiguren en enorme dieren tot Star Wars-karakter Yoda. Allemaal gemaakt van ballonnen en meestal in slechts een paar minuten tijd. Kunnen we dat verwachten in het nieuwe televisieprogramma Blow Up? Het antwoord daarop is nee. ,,Dat is straatwerk. Het topje van de ijsberg. Bij Blow Up konden we écht helemaal losgaan.”