Zeeuws-Vlaming in Polen: ‘We proberen een bus te regelen om Oekraïense vluchtelingen naar ons te brengen’

Jaar cel geëist tegen ontkennen­de inbreker

MIDDELBURG – De 28-jarige Terneuzenaar Thomas D. moet zich die bewuste novemberdag vorig jaar een ongeluk zijn geschrokken. Met de nodige tamtam werd hij in alle vroegte door de politie van zijn bed gelicht. Hij zou een dag voor zijn verjaardag, 6 september in Terneuzen een inbraak hebben gepleegd in een oud restaurant, daar door de politie zijn overlopen en een agente met een mes hebben bedreigd. Vandaag hoorde hij de officier van justitie één jaar cel tegen hem eisen.

25 februari