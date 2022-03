De Jonge sprak in de Kirke in Westdorpe over volkshuisvesting op uitnodiging van de Zeeuws-Vlaamse CDA-afdelingen. Dalende bevolkingscijfers bestrijd je volgens hem niet door minder te bouwen, integendeel. ,,Als je dat doet kom je in een spiraal naar beneden. Nog minder mensen, nog minder voorzieningen en zo verder. Dat is niet goed en dat is ook niet logisch.”