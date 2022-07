Zeeuws-Vlaamse vrienden fietsen dertien mille bij elkaar voor moeder Marla, en de teller is nog lang niet uitgetikt

Ze kenden elkaar van de basisschool, van de voetbal en van feestjes her en daar, maar uiteindelijk kwam alles samen op het Zwin College. Jaren later zijn Niels, Daan, Bas, Bodhi, Niek, Lucas, Arjen, Rik, Simon, Jan-Kees en Mart nog altijd even hecht en komen ze ‘s weekends nog geregeld samen in de caravan die bij Jan-Kees zijn ouders in de tuin staat. Biertje drinken, beetje ouwehoeren. Het is nog net als toen.