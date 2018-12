Zeeuws-Vlaamse sekstelefoniste Kelly maakt documentaire: ‘Ik wilde álles laten zien’

Schip lek na aanvaring in Sas van Gent

10:08 SAS VAN GENT - Ter hoogte van de brug bij Sas van Gent in het Kanaal van Gent naar Terneuzen is vanochtend om 8.15 uur een schip tegen, vermoedelijk, de damwand aangevaren. Het schip is hierbij lek geraakt. Het schip ligt aan de kant langs de Westkade bij Sas van Gent.