Zeeuws-Vlaamse scholieren halen 135 kratten vol voedsel op voor Voedselbank

De Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen is dankzij een inzamelactie van scholieren in een klap 135 kratten voedsel rijker. Hoewel, rijker... Al het eten gaat net zo hard de deur weer uit, want het aantal gezinnen dat gebruikmaakt van de voedselbank stijgt nog steeds.

Op dit moment verstrekt de voedselbank wekelijks een of meerdere voedselpakketten aan 521 gezinnen in de gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis. Dat aantal stijgt nog steeds, vertelt coördinator Miriam Hemelsoet. ,,Nu het aantal mensen dat een beroep op ons doet vanwege de kostencrisis alleen maar toeneemt en het aanbod dreigt te stagneren, moesten we manieren bedenken om een buffer voor de komende winterperiode op te bouwen. Daarom organiseerden we de Scholenactie, waarbij we leerlingen vroegen om zo veel mogelijk (houdbare) producten te verzamelen voor gezinnen die het om wat voor reden dan ook financieel zwaar hebben.”

Die oproep was niet aan dovemansoren gericht; de leerlingen zamelden massaal in. In totaal werden er 135 kratten met voedingsmiddelen verzameld. De Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen herhaalt de actie later nog eens.

Toen de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen in het najaar de noodklok luidde vanwege een groot exploitatietekort, schoten niet alleen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenteraden in actie. Zij hoestten een halve ton op om het voortbestaan te garanderen. Daarnaast kwamen tal van bedrijven in actie om de voorziening met geld en spullen te ondersteunen.