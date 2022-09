Zeeuws-Vlaamse openluchtbaden hadden een prima zomer, al kan het met meer personeel nog beter

De vijf openluchtbaden in en van de gemeente Terneuzen waren samen goed voor 87.146 bezoekers. Ter vergelijking: 2018 was met 118.834 bezoekers een topjaar. Een jaar later stopte de teller op 94.004. In de ‘coronajaren’ 2020 en 2021 kwamen respectievelijk 38.309 en 34.132 mensen naar de baden om baantjes te trekken of van de duikplank te springen. Wethouder Laszlo van de Voorde is niet ontevreden over de bezoekcijfers van dit jaar, al beseft hij dat die zonder een personeelstekort hoger hadden kunnen zijn.