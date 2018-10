Zeeuws-Vlaamse hield aapjes als huisgenoten: één had zelfs een luier aan

video Enorme ravage nadat bouwstei­ger instort naast Antwerpen-Cen­traal: meerdere gewonden

11:17 ANTWERPEN - Naast het station van Antwerpen, in de Pelikaanstraat, is vanochtend een stelling in elkaar gestort. De ravage is enorm. Volgens de brandweer vielen er meerdere gewonden. Over hun toestand is nog niets bekend.