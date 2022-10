Zeeuws-Vlaamse gemeenten hoesten tekort van halve ton voor voedselbank op

met Poll Repair cafés hebben het drukker dan ooit: ‘Mensen zijn veel zuiniger, en dat werd tijd ook’

Was vroeger je stofzuiger kapot, dan ging je gewoon een nieuwe halen. Maar nu alles zo duur is, kijken mensen eerst of iets gerepareerd kan worden. Ook Zeeuwse repair cafés hebben het drukker dan ooit.

14 oktober