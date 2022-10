Zeeuws-Vlaams noodfonds voor energierekening in de maak

Het was een bijzonder tafereel in de gemeenteraad van Terneuzen. Onder aanvoering van het CDA dienden de coalitiepartijen een motie in om meer mensen in aanmerking te laten komen voor een eenmalige energietoeslag. Wethouder Jurgen Vervaet ontraadde de motie van zijn eigen partij, vooral omdat hij al in overleg is met zijn collega’s in Sluis en Hulst over de oprichting van een noodfonds.