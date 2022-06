Zeeuws offshorebedrijf OOS bevestigt: grootschalige vluchtelingenopvang op schepen in Vlissingen

Het zou gaan om één cruiseschip, de voormalige Superstar Libra, en twee binnenvaartschepen. Op het cruiseschip is plek voor 1000 à 1500 vluchtelingen, op de andere voor 180 personen. Overdulve: ,,Vorige week belde de gemeente Vlissingen. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid wilde weten of het cruiseschip, dat wij in maart al aanboden, nog beschikbaar was. Daar is toen niet op gereageerd. Gisteren hebben wij drie uur vergaderd met mensen van het ministerie. De kwestie was nu urgent en ze wilden weten of wij vóór het weekeind drie schepen konden aanbieden. Dan zouden ze een beslissing nemen.”

Getekend is er dus nog niets. Overdulve denkt vóór vrijdag 17 uur een complete aanbieding te kunnen doen. ,,Het voorwerk hebben we destijds al gedaan. De diepgang is gecheckt, we weten dat ze in Vlissingen-Oost kunnen liggen, dat was perfect. Het gaat er nu om te kijken of in de tussentijd de prijzen niet gestegen zijn en dat soort zaken. De schepen zijn beschikbaar, we weten waar ze liggen.” De binnenvaartschepen huurt OOS in, het cruiseschip zal huurkoop zijn (aan het eind van de rit is het schip dan eigendom van OOS). Dat cruiseschip is overigens pas in september beschikbaar.