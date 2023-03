Zeeuws kampioenschap schooldammen: ‘Alle dammers klaar? Starten maar!’

Het geluid zwelt aan totdat de zin “Alle dammers klaar? Dammen maar!” klinkt. Leo van den Broeke (75) spreekt die startzin uit, vóór iedere ronde. Hij is net begonnen als voorzitter van het jeugdplatform KNDB Zeeland en geniet.

Van den Broeke wijst naar de meer dan 60 kinderen in groene, paarse, witte, blauwe en gele sportshirts. ,,Moet je die enthousiaste gastjes zien met hun rooie oren.”

De scholieren strijden tegen elkaar in teams van vier dammers, uit de bovenbouw van Zeeuwse lagere scholen. Er zijn teams van ‘Welpen’ uit groep 5 en 6 en ‘Pupillen’-teams uit groep 7 en 8.

‘We hebben hier verjaardagen met minder lawaai’

Sharon de Kok staat achter de bar bij Dorpshuis De Zandlooper. Ze is verrast door het rumoer van jonge dammers in de korte pauzes en lacht. ,,We hebben hier vaak feestjes en verjaardagen en eigenlijk is het alleen meer lawaai met carnaval.”

De leerlingen die in Lewedorp zijn de beste dammers uit de voorrondes waarin zo'n 300 Zeeuwse schooldammers deelnamen. Maar is dammen niet suffer dan gamen? Elise Nieuwenhuijze (11) vindt van niet. ,,Denken is leuker dan schieten, hier zit meer uitdaging in.” Niels Meulenberg (9) houdt ook wel van gamen, maar dammen en vooral winnen vindt hij leuker. Hij zit met Elise in een team van 11 leerlingen van CBS De Rank uit 's-Gravenpolder, met Rankie als mascotte van het team.

Volledig scherm Leo van den Broeke (75) voorzitter van het jeugdplatform KNDB Zeeland praat even bij in een wedstrijdpauze. © Marcelle Davidse

De spanning loopt geleidelijk naarmate de zeven speelrondes vorderen, want er staat heel wat op het spel. De twee beste teams per leeftijdscategorie mogen naar de halve landelijke finale in Goes, begin april. De teams die daar bovenaan eindigen gaan naar de landelijke finale in mei.

Leraar Jurjen Swiers (56) van O.B.S. Theo Thijssenschool gaat al jaren mee naar de damwedstrijden. Zij school is één van de hofleveranciers van deelnemende dammers. ,,Eerlijk gezegd heb ik zelf meer met balsporten, maar sporten met het hoofd is ook prachtig.” Hij ziet hoe kinderen die voorheen niet zoveel met elkaar omgingen in een damteam wel samen de grootste lol hebben.

Sport verbindt!

Hij hoort ook leerlingen die er opeens achter komen “Dat opa ontzettend goed kan dammen!” Sport verbindt! Hij is blij met de groene sportshirts van de Theo Thijssen-teams. ,,Je plukt de leerlingen zo uit de speeltuin hiernaast als ze in de pauze even naar buiten lopen.

Moeder Marleen Kamermans uit Souburg spreekt Leo van den Broeke aan. Het team van haar kind is maar met drie dammers vandaag, door ziekte van een leerling. ,,Het kost ze nu iedere ronde twee punten, puur door pech.” Ze stelt voor de niet gespeelde partijen als ‘remise'-partijen mee te rekenen, dus gelijkspel en dat is goed voor 1 punt.

Van den Broeke overlegt even met twee wedstrijdofficials. Helaas, niet gespeelde partijen leveren écht geen punten op. Het team van De Parelburcht had maar extra reservespelers moeten regelen. Ze glimlacht, haalt haar schouders op, het was het proberen waard.

De uitslag volgde aan het eind van de middag. Bij de Welpen (groep 5 en 6) zijn de drie beste teams: 1. Zeemeeuw 2 uit Breskens, 2. Theo Thijssen uit Vlissingen en 3. Zeemeeuw 1 uit Breskens

Bij de Pupillen (groep 7 en 8) zijn de drie beste teams: 1. De Casembrootschool uit Sint-Annaland. 2. Berenburcht 2 uit Oostburg en 3. Theo Thijssen uit 1 Vlissingen