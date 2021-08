Zeeuws dorp zucht onder waardeloze postbezorging; PostNL belooft beterschap

POLL Moet je een kind dat iemand neersteekt opsluiten? ‘Nee, maar je moet wel strenger straffen’

17 augustus RENESSE/BRESKENS - Kinderen die met messen zwaaien, dat is toch niet normaal. Nou, sommige zeggen een mes te dragen om zich te beschermen. Want ja, je zou maar eens ruzie krijgen met een gast die een mes heeft. Anderen zeggen juist: laat die zooi nou thuis. Maar stel dat het verkeerd gaat, zoals deze zomer in Zeeland is gebeurd, moet je kinderen dan opsluiten?