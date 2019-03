Zeeuwen trots op zee, kust, duinen en De Ruyter. Maar sommigen schamen zich een beetje

23 maart: Ierse avond in de Halle in Axel

10 maart Zaterdagavond 23 maart organiseert de Friends of Folk in samenwerking met de Halle in Axel een gezellige Ierse-avond. Met beelden en natuurlijk Ierse muziek zijn er gastoptredens van Sali, Marieke Smallegange en natuurlijk de Friends of Folk. Dit evenement vindt plaats in de Halle in Axel aan de Rooseveltlaan 1a. De avond start om 20.00 uur en kaarten kunnen besteld worden via 0115-562140 of dehalle@zeelandnet.nl