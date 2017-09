Zeeuwen trots op cultuuraanbod in eigen provincie

Groen licht voor wel­l­nesspa­vil­joen bij Cadzand-Bad

13:31 CADZAND-BAD - Het wellnesspaviljoen in de duinen bij Cadzand-Bad mag er gewoon komen. Het idee leek gedwarsboomd te worden door beperkingen in de Zeeuwse Kustvisie, maar het initiatief is alsnog in de definitieve versie van die visie opgenomen.