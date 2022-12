Zeeuwen: politie is weinig zichtbaar in de buurt

Slechts drie op de tien Zeeuwen vinden dat de politie voldoende zichtbaar is in hun buurt. Vooral op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland is men daar niet tevreden over.

Dat blijkt uit de jongste Veiligheidsmonitor, de tweejaarlijkse enquête waarbij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid samen onderzoeken hoe het is gesteld met de veiligheidsbeleving. Afgelopen keer deden ruim 173.000 mensen mee.

Van alle politieregio’s blijkt men in Zeeland/West-Brabant het minst tevreden over de zichtbaarheid van de politie in de buurt. Die slechte score is grotendeels te wijten aan West-Brabant. Vooral in de omgeving van Roosendaal laat de politie zich weinig zien, vinden de bewoners.

Op Walcheren worden agenten nog het vaakst gesignaleerd

Zeeuwen oordelen wat positiever over de hoeveelheid blauw op straat, al is het nog steeds onder het landelijk gemiddelde. Op Walcheren worden agenten nog het vaakst gesignaleerd. In het district Oosterscheldebekken (Bevelanden en Schouwen-Duiveland) is dat duidelijk het minst.

Opvallend is dat inwoners van de Bevelanden en Schouwen-Duiveland wel het meest tevreden zijn over het functioneren van de politie in het algemeen. Ook hebben zij meer vertrouwen in de politie dan inwoners van Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. Zeeuws-Vlamingen zijn op hun beurt veruit het meest te spreken over het contact met de politie.

Amsterdam scoort het hoogst

De enquête laat verder zien dat de politie over het algemeen zichtbaarder is in stedelijke gebieden en stadswijken dan daarbuiten. De regio Amsterdam doet het daarbij het best. Daar is veertig procent van de inwoners (zeer) tevreden over de aanwezigheid van agenten.