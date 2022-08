Zeeuwen over Canal Pride Amsterdam: ‘Echt niet elke homo loopt in een leren string of glitterpak’

Rescue Vlissingen gaat definitief niet door, evenement vindt mogelijk nooit meer plaats

VLISSINGEN - Hulpverleningsevenement Rescue gaat dit jaar definitief niet door. En de kans dat er ooit nog een Rescue Vlissingen komt is erg klein. Woordvoerder Dennis Castel zei donderdag na een gesprek met burgemeester Bas van den Tillaar dat het bestuur niet weet of het nog mogelijk is in de toekomst zo’n evenement te organiseren.

