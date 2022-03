Zeeuwen kunnen aansluiten bij schadeclaim 3M

Deze Oekraïense gezinnen vonden onderdak in Zeeland: ‘Niemand weet of we ooit nog terug kunnen’

VLISSINGEN - Ze zijn veilig in Zeeland, dat is het belangrijkste. Maar de levens van Maksym, Viktoria, Yuri, Maria en hun kinderen zijn verwoest. Hoe het verder moet, weten de twee Oekraïense gezinnen niet. ,,We hebben geen toekomst.” Ook de PZC podcast van deze week gaat over Oekraïense vluchtelingen in Zeeland.

13:29