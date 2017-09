Zeeuwen in de Noordoostpolder: In de geest van de pioniers

Even een rondje op het erf. Een grote, rietgedekte schuur. Het woonhuis is eraan vastgebouwd. Wieringermeertype, daarvan zijn er dertien in de Noordoostpolder, elf met riet, twee met pannen. De voordeur ziet er niet uit als een veelgebruikte toegang. De bel, een bescheiden pongetje, wordt niet gehoord. Ha, daar komt Hans de Zeeuw om de hoek van de schuur. Hij wenkt. Natuurlijk moeten we de achterdeur hebben.

Ter gelegenheid van de deze maand 75-jarige Noordoostpolder zijn we op zoek naar een Zeeuwse boer die ooit zijn draai vond op het drooggevallen land. Zo komen we bij de familie De Zeeuw terecht, aan de Sluitgatweg in de omgeving van Nagele. Inderdaad, De Zeeuw uit Zeeland.

Mater familias

Volledig scherm Eva en Piet de Zeeuw. © Freddy Schinkel In de keuken treffen we een groot deel van de familie. Eva de Zeeuw zit het dichtst bij het raam. Ze is afkomstig uit het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Met haar 89 jaar is zij de 'mater familias'. Dertig jaar heeft ze met haar in 2012 overleden man Piet op deze boerderij gewoond, van 1955 tot 1985. Nu is Emmeloord haar woonplaats. Aan de andere kant van de tafel zitten twee zoons en een kleinzoon: Jaap de Zeeuw, 64 jaar, en zijn zes jaar jongere broer Hans: ze zijn in de Noordoostpolder geboren en runnen al veertig jaar samen het landbouwbedrijf. De derde man is Arnoud, 23 jaar, zoon van Hans, hij heeft de hogere landbouwschool gedaan en zal de boerderij overnemen.



Op het erf hoor je de ventilatoren draaien in grote, moderne loodsen waar aardappelen en uien worden opgeslagen. De familie De Zeeuw heeft in de loop van de jaren een voor Nederlandse begrippen groot bedrijf bij elkaar gekocht. Zo'n 500 hectare, waar pootaardappels, rode uien, peeën en graan worden verbouwd.



In de keuken is de sfeer ontspannen. Het rooien van de aardappels ligt al twee weken stil. Te nat. Maar er zitten droge dagen aan te komen. Moeder De Zeeuw heet van zichzelf Scheele. Ze heeft weet van haar stamboom: drie eeuwen geleden kwam er een chirurgijn Scheele uit Duitsland, die zich op Zuid-Beveland vestigde. Alle Scheeles in Zeeland zijn familie, linksom of rechtsom. Haar ouders hadden een boerderij in de toenmalige gemeente Boschkapelle, aan de Paviljoenweg net onder Zaamslagveer, in de Catharinapolder. Ze was de oudste van vier kinderen.

High

Volledig scherm Piet de Zeeuw (derde van rechts) en andere pioniers. © Freddy Schinkel Haar man Piet de Zeeuw kwam van het gehucht Vaartwijk bij Axel. Eva de Zeeuw: ,,We hebben elkaar op schaatsen leren kennen in Zeeuws-Vlaanderen. Het was een strenge winter, 1947-1948. Mijn man had de lagere landbouwschool. Tien jaar daarvoor, in 1938, was hij op excursie naar de Wieringermeer geweest. Daar was hij helemaal high van. Zo veel prachtig boerenland, hij raakte enorm geïnspireerd. Toen ze in het boerenblad jongens vroegen om bij de ontginning van de nieuwe polder te helpen, meldde hij zich in de winter van 1941 aan. Eerst kwam hij zes weken op de Veluwe terecht, waar ze leerden greppels graven. Vandaar ging hij op de fiets met laarzen en een schop achterop naar Kampen. Hij ging in de kost bij een kruidenier in Blokzijl, daar viel de polder het eerst droog.''



Zelf zag Eva de Zeeuw - toen nog Scheele - de Noordoostpolder voor het eerst in 1946. Haar ouders hadden een auto. Ze logeerden in Zwolle bij een predikant, die ze kenden vanuit zijn tijd in Zeeuws-Vlaanderen. ,,Er was nog maar één straat in de polder'', vertelt ze, ,,de Zwartemeerweg. Ik vond het mooi om te zien. Op de terugweg zijn we over de Afsluitdijk gereden. Prachtig.''

In september 1949 kreeg Eva verkering met Piet de Zeeuw. Hij was toen al ploegbaas voor de Dienst IJsselmeerpolders. De directie vroeg steeds aan hem of hij geen trouwplannen had.

Eva de Zeeuw: ,,Alleen mannen die getrouwd waren konden landbouwkundig opzichter worden. Daarom zijn we in april 1950 al getrouwd. Hij mocht toen mensen aan het werk zetten: sloten graven en draineerbuizen leggen. We kwamen eerst op een boerderij aan de Sloefweg ten zuidoosten van Emmeloord terecht. Van daaruit werden de ontginningswerken uitgevoerd. Ik was er vaak alleen, dat was ik gewend. We hadden geen telefoon, maar wel allemaal een fiets, de vrouwen konden elkaar opzoeken. Mijn ouders en andere familieleden kwamen vaak kijken hoe het ging. Naar mijn gevoel leefden we als God in Frankrijk. Ik heb werkelijk nooit heimwee gehad. Hier kenden mensen me niet, was ik er geen van Scheele. Dat vond ik prima. Ik heb nooit dialect gepraat, tegen de kinderen ook niet. Dialect, dat vond ik niks. Er zijn veel Zeeuwen in de polder. Er is maar één familie De Zeeuw.''

Verdeling

Het echtpaar De Zeeuw kwam in 1955 terecht op de boerderij waar we nu zitten te praten. Piet wilde gaan boeren en had zich in 1952 voor het eerst ingeschreven. Er waren altijd veel meer gegadigden dan er boerderijen waren. Pas bij de derde inschrijving hadden ze 'prijs'. Ze kregen het goede nieuws tussen kerst en oudjaar van 1954. Volgens moeder De Zeeuw werd er bij de verdeling streng op gezindte gelet: dat er niet alleen katholieken of alleen gereformeerden in de polder kwamen te wonen. De bedrijfsgrootte was 48 hectare, allemaal pacht. Eva de Zeeuw: ,,In de jaren 60 heb ik wel tractor gereden, met een kar naast de aardappelrooier. Tot de jongens groot genoeg waren.'' Dat was het begin. In 1974 konden de gebouwen van de Dienst Domeinen worden overgenomen. Twintig jaar later kon ook de grond uit erfpacht in eigendom worden verkregen. De schaalvergroting begon al in 1978, toen voor het eerst een vrijgekomen boerderij werd opgekocht.. Jaap de Zeeuw: ,,Er was net een mogelijkheid om een kavel van 30 hectare bij Ens te kopen. Dat deden we. Niet veel later reed er een makelaar het erf op. Hij had nog een andere boerderij vrij bij Emmeloord. Zo gingen we verder.'' Moeder De Zeeuw: ,,Ja, het zijn werkers.'' Inmiddels zijn er tien bedrijven overgenomen, wat heeft resulteerd in een agrarische onderneming met 500 hectare land en diverse boerderijen.

Hans woont met zijn gezin op het bedrijf bij Nagele, broer Jaap heeft met zijn gezin een boerderij in de buurt van Emmeloord.

Vader De Zeeuw vond dat zijn zoons maar beter geen boer konden worden. Eind jaren 60 was er geen grond voor uitbreiding beschikbaar, sommige boeren kochten grond in Groningen. Jaap moest maar de techniek ingaan. Maar ja, hij vond het boeren veel mooier en maakte van de een op de andere dag de overstap naar de landbouwschool in Dronten. Na zijn diensttijd in 1975 werkte hij eerst anderhalf jaar thuis. Broer Hans volgde hetzelfde spoor, de middelbare landbouwschool. Toen was de weg vrij voor vader en zoons om samen een maatschap te vormen.

Terugblikkend constateren de broers dat ze een beetje geluk hebben gehad toen ze in 1978 besloten uit te breiden. Hans de Zeeuw: ,,We hebben steeds de uitdaging gezocht. We kunnen nu wel zeggen dat de landbouw goed is geweest. De Noordoostpolder is nog altijd één van de modernste landbouwgebieden van Europa. Het land is opgebouwd vanuit een pioniersgeest. Ouders brengen die over op hun kinderen.''

Boers

Arnoud kan erom glimlachen. ,,Je wordt wel een beetje in een richting geduwd'', zegt hij. ,,Niet iedereen krijgt zo'n kans. Toch, de politiek is slecht geïnformeerd. Vanuit de Randstad hebben mensen een heel verkeerd beeld. Als ik in een kroeg sta, zal ik niet meteen zeggen dat ik boer ben.'' ,,Echt niet?'', vraagt vader Hans verbaasd. Arnoud: ,,Niet dat ik er niet trots op ben. Maar ik probeer niet boers over te komen.''

Het klopt volgens de mannen dat de moderne boer onder druk staat. Voor hen is de pootaardappel één van de kurken waarop de Nederlandse akkerbouw drijft. Ze zeggen: ,,We planten eens in de drie jaar aardappelen op een kavel. Eens in de vijf jaar zou beter zijn, maar daarvoor is de grond te duur.'' Ze kienen hun zaken uit. De kavels in de polder zijn 300 bij 800 meter. De opbrengst van een rondje van 600 meter past precies in de bunker van de aardappelrooier. Die kan dan op het eind van de akker lossen, zodat er geen zware karren het land oprijden. Dat is beter voor de structuur van de grond.

De zon breekt door. Uien, aardappelen, het wordt tijd. In de keuken zijn de mannen De Zeeuw het eens. Hun lach is tot buiten op het erf te horen, als ze concluderen: ,,Boeren, dat is arm leven en rijk sterven.''