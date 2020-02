Zeeuwen hamsteren om corona: ‘We hebben tijdig extra voorraad ingeslagen’

Luchtvervoer is de belangrijkste oorzaak van de verspreiding van het coronavirus. Bij Lotus Reizen regent het vragen. ,,Voornamelijk van mensen die onlangs een reis geboekt hebben”, zegt Ellen Honig. ,,Ze zijn angstig. Willen niet meer vertrekken en willen weten of ze hun reis nog kunnen annuleren of uitstellen naar een later moment in het jaar.” Honig heeft er haar handen vol aan.