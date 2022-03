Zeeuwen drinken iets meer, maar het drankgebruik is niet zorgwekkend

Met behulp van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM onderzocht afkickkliniekwijzer.nl waar in ons land sprake is van ‘overmatig drankgebruik'. Drankgebruik is zorgwekkend als mannen 21 glazen alcohol per week drinken en vrouwen 14 glazen per week. Een zware drinker is iemand die één keer in de week zes glazen of meer drinkt.