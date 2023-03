‘Zeespiegel stijgt ook voor onze kust sneller’, laat meting in Vlissingen zien

Verwarde vrouw aangehou­den met zwaard in Vlissingen

Afgelopen nacht is de politie een woning in de Badhuisstraat in Vlissingen binnengetreden om een verwarde vrouw te hulp te schieten. Er kwam een melding binnen over een bedreigende situatie in huiselijke sfeer met een zwaard. De politie heeft politiehonden ingezet bij de aanhouding en het zwaard in beslag genomen.