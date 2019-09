Zeer grote brand bij leegstaande school in Terneuzen, kinderen nabijgelegen school naar huis

update: 15.00 uur | videoTERNEUZEN - Bij de leegstaande basisschool De Geule aan de Merwedelaan in Terneuzen is vandaag rond 12.40 uur brand uitgebroken. De brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. De rook die vrijkomt, is tot ver in de omtrek te zien.

De kinderen in de naastgelegen school De Steiger moesten aanvankelijk binnen blijven tot de brandweer het veilig achtte dat alle kinderen konden worden opgehaald. Dat is inmiddels gebeurd.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. De Veiligheidsregio Zeeland laat weten dat in het pand een ontwikkelde binnenbrand is aangetroffen. Het was aanvankelijk te gevaarlijk voor de brandweer om nog naar binnen te gaan. De brandweer bluste vanaf de buitenzijde van het gebouw met vijf blusvoertuigen. De rook trekt de woonwijk in. Geadviseerd wordt ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. De Veiligheidsregio heeft daarvoor een NL-Alert uitgestuurd en waarschuwt mensen niet naar de brand te komen kijken.

Brand in leegstaande basisschool de Geule in Terneuzen.

Basisschool De Geule ging vorig jaar samen met de naburige scholen De Hille en De Meerpaal op in fusieschool De Steiger. Sindsdien krijgen de basisscholieren les in de gebouwen van De Hille en De Meerpaal. Het pand van De Geule was het afgelopen schooljaar in gebruik van het Lodewijk College (middelbare school), vanwege ruimtegebrek in haar schoolgebouw aan de Zeldenrustlaan.

Sinds dit schooljaar staat De Geule leeg. Het is nu eigendom van de gemeente Terneuzen en wacht op sloop. Er zijn al meerdere klachten geweest over vandalisme. De gemeente probeert de sloop van de school daarom naar voren te halen. ,,Hier kon je op wachten”, zegt buurtbewoner Leon Bakker. Volgens omwonenden hangen er regelmatig lieden rond de school en zou er gedeald worden. Ook is eerder al een boom in brand gezet.

De brand zou mogelijk aan deze kant van het gebouw ontstaan zijn.